Дизайн сайта фармацевтической компании

# 1 — $ 200

Добрый день,

Объявляется конкурс на разработку сайта компании Омнифарма. Нынешний сайт http://omnifarma.kiev.ua/

Дизайн страниц должен соответствовать корпоративному стилю компании и при этом акцентировать внимание посетителей на том, что вся продукция компании производится из натуральных и растительных компонентов.

Основные пожелания к дизайну:

- сайт должен, в первую очередь, «говорить» о натуральности продукции компании. Т.е. обязательна растительная и эко-тематика.

- обязательно сохранить стилистику, в которой изготовлен выставочный стенд компании (доступен по ссылке http://www.ex.ua/view_storage/572923054513). Т.е. желательно придерживаться растительной тематики, в нее надо органично вплести все структурные элементы дизайна (упаковки, баннеры, слайдеры и т.п.)

Мы ожидаем от вас нестандартных решений! Однако не забывайте, что сайт должен органично смотреться и выгодно подчеркивать преимущества компании и производимых продуктов.

Нужен дизайн главной страницы и 1 внутренней (с контентом)

Элементы фирстиля в приложении

Дополнительные материалы:

Логотип компании: http://yadi.sk/d/0fj8tkvh3tcje

Упаковки препаратов: http://www.ex.ua/view_storage/991921142504

Стенд: http://www.ex.ua/view_storage/572923054513

Будем ждать ваших работ!