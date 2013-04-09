Дизайн сайта фармацевтической компании

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок1586 просмотров
#1$200

Добрый день,

Объявляется конкурс на разработку сайта компании Омнифарма. Нынешний сайт http://omnifarma.kiev.ua/

Дизайн страниц должен соответствовать корпоративному стилю компании и при этом акцентировать внимание посетителей на том, что вся продукция компании производится из натуральных и растительных компонентов.

Основные пожелания к дизайну:

- сайт должен, в первую очередь, «говорить» о натуральности продукции компании. Т.е. обязательна растительная и эко-тематика.

- обязательно сохранить стилистику, в которой изготовлен выставочный стенд компании (доступен по ссылке http://www.ex.ua/view_storage/572923054513). Т.е. желательно придерживаться растительной тематики, в нее надо органично вплести все структурные элементы дизайна (упаковки, баннеры, слайдеры и т.п.)

Мы ожидаем от вас нестандартных решений! Однако не забывайте, что сайт должен органично смотреться и выгодно подчеркивать преимущества компании и производимых продуктов.

Нужен дизайн главной страницы и 1 внутренней (с контентом)

Элементы фирстиля в приложении

Дополнительные материалы:

Логотип компании: http://yadi.sk/d/0fj8tkvh3tcje

Упаковки препаратов: http://www.ex.ua/view_storage/991921142504

Стенд: http://www.ex.ua/view_storage/572923054513

Будем ждать ваших работ!

12 лет назад
ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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