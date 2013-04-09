Собственно задача уже выполнялась и нужно просто сделать также но с другим домом и с другими планировками. Как должно получиться графически можно посмотреть тут - http://zelenijgorod.ru/planirovki/cokolnyj-etazh Исходные ...
Дизайн сайта фармацевтической компании
Добрый день,
Объявляется конкурс на разработку сайта компании Омнифарма. Нынешний сайт http://omnifarma.kiev.ua/
Дизайн страниц должен соответствовать корпоративному стилю компании и при этом акцентировать внимание посетителей на том, что вся продукция компании производится из натуральных и растительных компонентов.
Основные пожелания к дизайну:
- сайт должен, в первую очередь, «говорить» о натуральности продукции компании. Т.е. обязательна растительная и эко-тематика.
- обязательно сохранить стилистику, в которой изготовлен выставочный стенд компании (доступен по ссылке http://www.ex.ua/view_storage/572923054513). Т.е. желательно придерживаться растительной тематики, в нее надо органично вплести все структурные элементы дизайна (упаковки, баннеры, слайдеры и т.п.)
Мы ожидаем от вас нестандартных решений! Однако не забывайте, что сайт должен органично смотреться и выгодно подчеркивать преимущества компании и производимых продуктов.
Нужен дизайн главной страницы и 1 внутренней (с контентом)
Элементы фирстиля в приложении
Дополнительные материалы:
Логотип компании: http://yadi.sk/d/0fj8tkvh3tcje
Упаковки препаратов: http://www.ex.ua/view_storage/991921142504
Стенд: http://www.ex.ua/view_storage/572923054513
Будем ждать ваших работ!
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