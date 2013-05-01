Необходима шапка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок111 просмотров

Есть текущая шапка, необходимо сохранить рамку и добавить в нее различных персонажей из мобильных игр, ничего нового придумывать не требуется. Сделать необходимо до 5 вечера по МСК.

12 лет назад
zauron
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
12 лет назад
$16
1 день
Большое спасибо, получил отличную шапку для сайта.
Все хорошо.

Заявки фрилансеров

Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
12 лет назад

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