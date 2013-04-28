Дизайн главной страницы сайта

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Завершен54 заявки269 просмотров

Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта рецептов. Наиболее близкие по стилю сайты: kamelena.ru, mosfoodnews.ru. От вас жду цену, сроки и ссылку на портфолио.

12 лет назад
olezhik9
Олег 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

llllllllllllll
Варвара 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Варвара на отлично справилась с поставленной задачей. Все поженлания были учтены, работа сдана в срок.
Мне понравилось наше сотрудничество и проект. Спасибо . Надеюсь еще поработаем.

Заявки фрилансеров

llllllllllllll
Варвара 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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