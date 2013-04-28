Добрый день уважаемые фрилансеры! Нашей компании нужен обновленный контент страницы автопарк: http://www.car-sharing.dp.ua/autopark.php вот сюда, рассмотрим все предложения, по любым вопросам готовы растолковать. Необходимо учесть описание к каждому авто, кнопку заказать (которая привлекает ...
Дизайн главной страницы сайта
Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта рецептов. Наиболее близкие по стилю сайты: kamelena.ru, mosfoodnews.ru. От вас жду цену, сроки и ссылку на портфолио.
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