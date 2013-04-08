Всем доброго времени суток, задача очень простая, есть сайт на wp пришлось сделать резервную копию из-за чего потерял много картинок, нужно пройтись по статьям и добавить картинки к каждой статьей, все тайтлы должны остаться прежними, ...
Редизайн сайта
Просим обращаться только тех у кого в портфолио есть аналогичные проекты + готовых отрисовать главную страницу до оплаты всего проекта.
Нужно освежить существенно дизайн сайта, сохранив в нем функционал, ориентированность на корпоративного клиента и значительно улучшенным по юзабилити.
Страницы для разработки дизайна.
1. Главная страница http://www.kns.ru/ должна показывать, как и сейчас новости, акции, новинки компьютеров ноутбуков, проекторов и т.д.
Меню навигации по городам - должно быть всплывающим
Шапка сайта значительно сокращена по высоте. Поиск сделать более явным.
2. Каталог http://www.kns.ru/vcd-14044/catalog.html - весь функционал находящийся под шапкой перенести в правое поле. Организовать поиск, аналогичный сервису Яндекс Маркета
3. Карточка товара http://www.kns.ru/vcd-402494-1-403349/goodsinfo.html - сохранить весь функционал + добавить отзывы клиентов о товаре + сделать более наглядным "акции"
4. Обзоры, по кримеру как выбрать ноутбук: http://www.kns.ru/kak_vibrat_notebook.html - целиком отрисовать, так чтобы хотелось читать!
5. Раздел координаты - отрисовать, сделать удобную навигацию.
6. Отрисовка страниц новостей http://www.kns.ru/ncd-1-1/news.html и самих новостей http://www.kns.ru/ncd-1-1-920/news.html
Все должно быть ярко современно и одновременно сдержано.
Верстку и организацию новых логик осуществим своими силами.
Верстать будем сами. Нужны просто картинки.
Заявки фрилансеров
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