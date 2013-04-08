Редизайн сайта

Просим обращаться только тех у кого в портфолио есть аналогичные проекты + готовых отрисовать главную страницу до оплаты всего проекта.

Нужно освежить существенно дизайн сайта, сохранив в нем функционал, ориентированность на корпоративного клиента и значительно улучшенным по юзабилити.

Страницы для разработки дизайна.

1. Главная страница http://www.kns.ru/ должна показывать, как и сейчас новости, акции, новинки компьютеров ноутбуков, проекторов и т.д.

Меню навигации по городам - должно быть всплывающим

Шапка сайта значительно сокращена по высоте. Поиск сделать более явным.

2. Каталог http://www.kns.ru/vcd-14044/catalog.html - весь функционал находящийся под шапкой перенести в правое поле. Организовать поиск, аналогичный сервису Яндекс Маркета

3. Карточка товара http://www.kns.ru/vcd-402494-1-403349/goodsinfo.html - сохранить весь функционал + добавить отзывы клиентов о товаре + сделать более наглядным "акции"

4. Обзоры, по кримеру как выбрать ноутбук: http://www.kns.ru/kak_vibrat_notebook.html - целиком отрисовать, так чтобы хотелось читать!

5. Раздел координаты - отрисовать, сделать удобную навигацию.

6. Отрисовка страниц новостей http://www.kns.ru/ncd-1-1/news.html и самих новостей http://www.kns.ru/ncd-1-1-920/news.html

Все должно быть ярко современно и одновременно сдержано.

Верстку и организацию новых логик осуществим своими силами.

Верстать будем сами. Нужны просто картинки.