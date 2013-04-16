Нужно сделать дизайн сайта про перевозки!

Уникалиных страниц 3-4

Всего страниц наверно 10

Нужен четкий, понятный, строгий дизайн...

Придумывать что то с нуля или супер уникальное не нужно будет, так как у меня есть понятие как и что надо сделать и я смогу дать большенство образцов что и где мне нравится!

Для меня важны срок, портфолио (опыт) и цена!