Сделать макет главной и второй страниц сайта

Есть эскизы страниц (прикладываю), а также логотип и четкое понимание что должно быть.

Нужно на основе эскизов сделать макеты страниц.

Заявки без цены и сроков рассматриваться не будут. Укажите хотя бы примерно, от чего можно было бы оттолкнуться. Я понимаю, что все предугадать нельзя и будут корректировки.