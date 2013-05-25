Дизайн для сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок234 просмотра

Доброго времени суток. Нужен относительно простой, практичный дизайн для некоммерческого сайта(сервиса). Очень желательно: исполнитель из Екатеринбурга, чтобы обсуждать все лично.

Подробности в скайпе: yral_93

12 лет назад
Samuele
Сергей 
31 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Andris-art
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$120
4 дня
Хороший дизайн за хорошую цену. Андрей - ответственный исполнитель, с которым приятно работать. Спасибо.
Хороший заказчик,связь без проблем, оплата в срок. В целом сотрудничеством очень доволен.

Заявки фрилансеров

Andris-art
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработать страницу, сделать ее презентабельной

    $140

    Уважаемые друзья, Нам нужно доработать страницы сайта с информацией по услугам http://clip2net.com/s/4SlYkh , сделать их презентабельными. Добавить элементы дизайна (баннер или элементы, символизирующие профессионализм компании в этой области ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн для персонального сайта адвоката

    Приветствую! Нужно нарисовать дизайн для персонального сайта адвоката, разделы: 1. Главная 2. Практическая деятельность (с упомианием доверителей, сфер деятельности) 3. Контакты (по примеру Резника) предпочтительно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен креативный дизайн для студии-контента

    $200

    Нужен креативный дизайн для студии-контента (студия занимается написанием рекламных текстов, копирайтинг, реарйтинг, переводы, сотрудничество с рекламными агенствами, жруналами, сайтами компаний, студиями по продвижени сайтов и прочее). Под дизайном понимаю: разработка главной страницы + 9 внутренних ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Здравствуйте. Требуется разработать дизайн нескольких страниц сайта для продажи цифрового контента. Пишите сроки и цены.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн страницы горячей линии.

    Дизайн страницы горячей линии. Вверху нужно вставить фото и подпись : На ваши вопросы отвечает директор Деменетьев Д.И Оформить поиск Оформить ссылку "Горячая линиия" в меню поярче ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина сувениров

    Необходим дизайн сайта интернет-магазина сувениров (psd+html+css) - главная страница; - внутренняя страница; - страница товара; Цветовые схемы 2-3 (одна из них прежняя - теплые светло коричневые тона) Логотип ...

    CSSHTML
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать дизайн сайта-одностраничника (конференция)

    $250

    Необходимо создать дизайн сайта для онлайн конференции по сетевому маркетингу (МЛМ). Страницы, которые нравятся: http://forumuspeha.ru/, http://moneyconf.ru/, http://biznescoaching.ru/ Блоки на сайте будут походи на те, что есть у сайтов-доноров. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад