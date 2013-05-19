Приветствую! Нужно нарисовать дизайн для персонального сайта адвоката, разделы: 1. Главная 2. Практическая деятельность (с упомианием доверителей, сфер деятельности) 3. Контакты (по примеру Резника) предпочтительно ...
Доработать страницу, сделать ее презентабельной
Уважаемые друзья,
Нам нужно доработать страницы сайта с информацией по услугам http://clip2net.com/s/4SlYkh , сделать их презентабельными.
Добавить элементы дизайна (баннер или элементы, символизирующие профессионализм компании в этой области , значки, указатели и т.д. на ваш выбор), сделать подачу информации более презентабельной.
Так же нужно разработать единый блок, с дополнительными услугами по этой тематике, расположенный в теле страницы. (регистрация кассового аппарата, получение лицензии фсб, открытие расчетного счета, выписки из ЕГРЮЛ, ликвидация фирм, смена участника и генерального директора, готовые фирмы)
Предлагаю начать с меню "открыть ООО" из левого каталога сайта - jurfor,ru
Так же хотелось бы увидеть изменения в шапке http://clip2net.com/s/4Sm7nq
и формы контактов http://clip2net.com/s/4SmbNV добавив метро и сделав общую концепцию более привлекательной
Есть дизайн главной страницы в формате PSD, кому нужен пишите я вам отправлю.
Победители конкурса
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