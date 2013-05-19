Доработать страницу, сделать ее презентабельной

# 1 — $ 80 # 2 — $ 30 # 3 — $ 30

Уважаемые друзья,

Нам нужно доработать страницы сайта с информацией по услугам http://clip2net.com/s/4SlYkh , сделать их презентабельными.

Добавить элементы дизайна (баннер или элементы, символизирующие профессионализм компании в этой области , значки, указатели и т.д. на ваш выбор), сделать подачу информации более презентабельной.

Так же нужно разработать единый блок, с дополнительными услугами по этой тематике, расположенный в теле страницы. (регистрация кассового аппарата, получение лицензии фсб, открытие расчетного счета, выписки из ЕГРЮЛ, ликвидация фирм, смена участника и генерального директора, готовые фирмы)

Предлагаю начать с меню "открыть ООО" из левого каталога сайта - jurfor,ru

Так же хотелось бы увидеть изменения в шапке http://clip2net.com/s/4Sm7nq

и формы контактов http://clip2net.com/s/4SmbNV добавив метро и сделав общую концепцию более привлекательной

Есть дизайн главной страницы в формате PSD, кому нужен пишите я вам отправлю.