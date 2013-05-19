Доработать страницу, сделать ее презентабельной

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок1141 просмотр
#1$80
#2$30
#3$30

Уважаемые друзья,

Нам нужно доработать страницы сайта с информацией по услугам http://clip2net.com/s/4SlYkh , сделать их презентабельными.

Добавить элементы дизайна (баннер или элементы, символизирующие профессионализм компании в этой области , значки, указатели и т.д. на ваш выбор), сделать подачу информации более презентабельной.

Так же нужно разработать единый блок, с дополнительными услугами по этой тематике, расположенный в теле страницы. (регистрация кассового аппарата, получение лицензии фсб, открытие расчетного счета, выписки из ЕГРЮЛ, ликвидация фирм, смена участника и генерального директора, готовые фирмы)

Предлагаю начать с меню "открыть ООО" из левого каталога сайта - jurfor,ru

Так же хотелось бы увидеть изменения в шапке http://clip2net.com/s/4Sm7nq

и формы контактов http://clip2net.com/s/4SmbNV добавив метро и сделав общую концепцию более привлекательной

Есть дизайн главной страницы в формате PSD, кому нужен пишите я вам отправлю.

12 лет назад
vlad-lrs
41 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победители конкурса

topgun
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
#3
OlagR
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
#2
sayrus908
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
#1
Отличный дизайнер, правильный вкус, работает быстро и всегда на связи. Рекомендую.
Интересный конкурс. отличный заказчик. точное Тз. Рад сотрудничеству

Заявки фрилансеров

topgun
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
#3
OlagR
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
#2
sayrus908
Сергей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Дизайн для персонального сайта адвоката

    Приветствую! Нужно нарисовать дизайн для персонального сайта адвоката, разделы: 1. Главная 2. Практическая деятельность (с упомианием доверителей, сфер деятельности) 3. Контакты (по примеру Резника) предпочтительно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен креативный дизайн для студии-контента

    $200

    Нужен креативный дизайн для студии-контента (студия занимается написанием рекламных текстов, копирайтинг, реарйтинг, переводы, сотрудничество с рекламными агенствами, жруналами, сайтами компаний, студиями по продвижени сайтов и прочее). Под дизайном понимаю: разработка главной страницы + 9 внутренних ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Здравствуйте. Требуется разработать дизайн нескольких страниц сайта для продажи цифрового контента. Пишите сроки и цены.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн страницы горячей линии.

    Дизайн страницы горячей линии. Вверху нужно вставить фото и подпись : На ваши вопросы отвечает директор Деменетьев Д.И Оформить поиск Оформить ссылку "Горячая линиия" в меню поярче ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина сувениров

    Необходим дизайн сайта интернет-магазина сувениров (psd+html+css) - главная страница; - внутренняя страница; - страница товара; Цветовые схемы 2-3 (одна из них прежняя - теплые светло коричневые тона) Логотип ...

    CSSHTML
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать дизайн сайта-одностраничника (конференция)

    $250

    Необходимо создать дизайн сайта для онлайн конференции по сетевому маркетингу (МЛМ). Страницы, которые нравятся: http://forumuspeha.ru/, http://moneyconf.ru/, http://biznescoaching.ru/ Блоки на сайте будут походи на те, что есть у сайтов-доноров. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Необходим дизайн сайта

    Нужно нарисовать персональный сайт для фотографа. Ничего сложного по сути блог-визитка. Но главный упор на дизайн, дизайн должен быть необычным. Пишите сроки, цену. ТЗ и примеры как должен выглядеть сайт вышлю исполнителю! ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад