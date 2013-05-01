Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
9 баллов
10 лет назад
Хорошо, быстро, качественно
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Оплата получена. Всем рекомендую!
$120
10 баллов
11 лет назад
Антон сходу отлично вник в задание, быстрой изготовил отличные варианты главной страницы сайта и логотип, доработок даже не потребовалось. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Понятное ТЗ и быстрый расчет. Рекомендую!
$80
10 баллов
11 лет назад
Один из не многих дизайнеров который уделил не мало времени конкурсной работе. Красиво!
Ответный отзыв
Спасибо за интересную работу и оперативную оплату! Буду рад дальнейшему сотрудничеству с Вами!
$50
10 баллов
11 лет назад
Отлично сделанный дизайн. Все поправки выполнялись быстро, приятно было работать с Антоном.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата вовремя. Спасибо за сотрудничество.
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $50
от 3 дней
#526
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#4043