topgun

Антон Умаров topgun

 
43 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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Отзывы заказчиков
burglarstar
Сумкин 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов
$100
9 баллов
10 лет назад
Интерфейс игры Угадай кино для iphone / ipod
Хорошо, быстро, качественно
Хороший заказчик. Оплата получена. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
sutkinmisha
Михаил 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Разработка главной страницы сайта с логотипом
Антон сходу отлично вник в задание, быстрой изготовил отличные варианты главной страницы сайта и логотип, доработок даже не потребовалось. Рекомендую!
Отличный заказчик. Понятное ТЗ и быстрый расчет. Рекомендую!
Ответный отзыв
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Конкурс на редизайн главной страницы
Один из не многих дизайнеров который уделил не мало времени конкурсной работе. Красиво!
Спасибо за интересную работу и оперативную оплату! Буду рад дальнейшему сотрудничеству с Вами!
Ответный отзыв
rixmedia
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Иконки комплектов для подключения к интернету
Отлично сделанный дизайн. Все поправки выполнялись быстро, приятно было работать с Антоном.
Отличный заказчик. Оплата вовремя. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $50
от 3 дней
#526
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#4043