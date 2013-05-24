Разработка главной страницы сайта с логотипом

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок1378 просмотров
#1$120

ТЗ во вложении

12 лет назад
sutkinmisha
Михаил 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

topgun
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
#1
Антон сходу отлично вник в задание, быстрой изготовил отличные варианты главной страницы сайта и логотип, доработок даже не потребовалось. Рекомендую!
Отличный заказчик. Понятное ТЗ и быстрый расчет. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

topgun
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
#1

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