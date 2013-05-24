Есть уже готовый макет сайта находится вот здесь. http://madballz.wix.com/tis1 Разбивка по разделам, арт и текстовка меняться не будет. Нужно. 1. Сделать дизайн поприличней, соответствующей теме ...
Разработка главной страницы сайта с логотипом
ТЗ во вложении
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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