Дизайн для файлхостинга

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок207 просмотров

Ищется опытный дизайнер для создания дизайна файлообменника.

Приветствуются исполнители с опытом создания подобных проектов.

12 лет назад
wuonhc
Сергей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$1000
15 дней
В начале сотрудничества были некоторые разногласия, однако в итоге было найдено взаимовыгодное решение. К дизайну вопросов нет, исполнитель работает быстро и качественно.
Сергей - это самый адекватный, терпеливый и человечный заказчик, с которым мне доводилось работать. С уважением, Иван Я.

Заявки фрилансеров

iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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