Обычный дизайн интернет-магазина и установка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок164 просмотра

нужен обычный дизайн сайта(инет магазин) , и установка на сайт,сайт на платформе insales.ru он уже заполнен товаром,но с дизайном сам не могу справиться,кто поможет? какова будет стоимость?сайт в личку напишу

12 лет назад
store4x4
Кирилл 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн ИМ (на CMS WebAsyst)

    Необходимо нарисовать шаблон сайта по продаже спецодежды и средств защиты, который базируется на CMS WebAsyst (ШопСкрипт). У меня есть примерное понимание как должно быть, но дизайнер должен быть не тупым исполнителем, которому ...

    Webasyst
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина (WebAssyst)+верстка

    $500

    Требуется оригинальный, интересный и в тоже время простой и понятный дизайн для интернет-магазина голливудских брендов (элитная одежда, обувь, аксессуары, женское, детское) +верстка дизайна (движок WebAsyst) Прорисовать нужно: Главная страница Страница ...

    Webasyst
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Одна страница

    $60

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Требуется перерисовать 1 страницу популярного женского портала и сверстать ее. Задача простая, но в дальнейшем потребуется ежедневно отрисовывать подобные страницы, в данном проекте я надеюсь найти исполнителя на долгий ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина по продаже люстр и свет-в

    Необходимо сделать простой и светлый дизайн интернет-магазина люстр и светильников. Каталог товаров разбит по производителям и по категориям (например люстры, бра, торшеры). Примерный список требуемых элементов: - меню ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Главная для сайта стоматологии

    $100

    Нужно отрисовать главную страницу для сайта стоматологии. Нужен светлый, легкий дизайн, основные цвета и логотип предоставлю (логотип есть на фото визитки, нужно будет отрисовать). По бюджету 70$. Сроки 2 дня.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайнер на подработку

    Требуется креативный дизайнер. Средняя стоимость дизайна оценивается в ~100$. Желательно и верстать уметь, или в коллегах иметь верстальщика, с которым вы не раз уже работали. 90% работы с джумлой. Желающие, кидаем заявки ...

    Joomla
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • На сайте отрисовать дизайн вопрос-ответ

    На существующем сайте www.telefomania.ru , нужно красиво вписать по дизайну новый раздел, Форум ( форум работает по принципу сайтов вопрос-ответ) Три страницы Страницу с категориями вопросов Страницу с вопросами выбранной ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн туристического сайта

    Необходимо доработать дизайн туристического сайта: 1. Главная страница 2. Список туров по странам 3. Страница тура 4. Список услуг 5. Страница услуги 6. Набор ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад