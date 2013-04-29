Необходимо нарисовать шаблон сайта по продаже спецодежды и средств защиты, который базируется на CMS WebAsyst (ШопСкрипт). У меня есть примерное понимание как должно быть, но дизайнер должен быть не тупым исполнителем, которому ...
Обычный дизайн интернет-магазина и установка
нужен обычный дизайн сайта(инет магазин) , и установка на сайт,сайт на платформе insales.ru он уже заполнен товаром,но с дизайном сам не могу справиться,кто поможет? какова будет стоимость?сайт в личку напишу
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