Дизайн туристического сайта

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Завершен24 заявки471 просмотр

Необходимо доработать дизайн туристического сайта:

1. Главная страница

2. Список туров по странам

3. Страница тура

4. Список услуг

5. Страница услуги

6. Набор стилизованных контролов для работы (кнопки, текстовые поля, чекбоксы, радиокнопки)

Минимализм приветствуется. Желательно в стиле METRO

Главная страница 100 USD, остальные 15-20 USD в зависимости от сложности.

12 лет назад
nodirmcsd
Нодир 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

GBOXMEDIA
Влад 
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
Очень старательный исполнитель. Знает и понимает что от него хотят и делает это в указанные сроки. Приятно было поработать, рекомендую.
Отличная работа, спасибо!

Заявки фрилансеров

GBOXMEDIA
Влад 
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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