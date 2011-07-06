nodirmcsd

Нодир nodirmcsd

 
44 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$75
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$75
10 баллов
4 года назад
Оформления стенда на мероприятии
Все супер!! Огромное спасибо!)
Все очень классно!
Ответный отзыв
Reliable_Friend
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Сделать макет сайта автоинструкторов
Работать понравилось. Все по честному и грамотно. Рекомендую.
Услуга оказана очень грамотно, результат работы полностью удовлетворил мои ожидания. При всем успехе, я потратил минимум времени на выяснение ньюансов. Идеальный дизайнер!
Ответный отзыв
rainbow_shine
Юлия 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Верстка шаблона на BootStrap
Приятно было поработать, задача была поставлена четко, общаться было комфортно, с оплатой тоже никах проблем не было.
Нормальная работа ))) Девушка умеет работать, исправлять уже сделанное
Ответный отзыв
GBOXMEDIA
Влад 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Дизайн туристического сайта
Отличная работа, спасибо!
Спасибо! Отличная работа!
Ответный отзыв
GBOXMEDIA
Влад 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Дизайн туристического сайта
Отличная работа, спасибо!
Очень старательный исполнитель. Знает и понимает что от него хотят и делает это в указанные сроки. Приятно было поработать, рекомендую.
Ответный отзыв