Нужен [url=https://asp.net/?fbclid=IwAR06jDByg_2Fdxsx9YjjPkTp8eQna1ay4TkEoqFtcblHoGMpVZypnAf0bEM]ASP.Net[/url] MVC (C#) Middle Developer [list][*]C#.Net [*]ASP.NET MVC[*]MySQL [*]Jquery[*]bootstrap 4[/list] На проектную работу, буквально недели на две - хорошая подработка. Будет огромным плюсом ссылка на git сделанного вами веб-проекта. Оплата по факту, договорная.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $100
[b]СРОЧНО![/b] Необходимо оформить стэнд на мероприятии. Требования и материалы в приложениях. [b]Тексты: [/b] [b]Стартап табличка[/b] Лого NorthJobs.ru Трудовая миграция 2.0 [b]Оклейка столика[/b] Лого NorthJobs.ru Работа в России для граждан СНГ NorthJobs.ru – инновационный интернет-сервис, предлагающий российскому бизнесу услуги по групповому подбору, найму и менеджменту работников из стран ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте! У нас есть прототип проекта в стадии разработки, который помогает делиться полезными контактами, писать полезные советы в ответ на вопрос. Прототип по адресу: http://helper4you.ru Вы смогли бы разработать дизайн для данного проекта?Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать дизайн мобильного сайта для размещения запросов и рекомендаций специалистов. Прототипы страниц тут: https://drive.google.com/open?id=1b8xcClYxQ-K_n65m3jwjHLYkKuMuR5g8 Коллеги, прежде чем писать, взгляните пожалуйста на прототипы страниц. Скайп: nodir_mcsd Telegram: @nodir_azamДизайн мобильных приложений22 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $300
Есть сайт на Wordpress. Нужно сделать методы REST/JSON для добавления пользователя с аватаром, добавление поста, добавления комментария к посту, добавления приоложений картинок, аудио и видео в пост и коментарии. На данный момент есть плагин, где есть уже реализация ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Макет сайта автоинструкторов. Все детали в ЛК.Завершен6 лет назад
Необходимо раскрутить сайт автоинструкторов. 1) Аудит сайта 2) Оптимизация 3) Контент 4) Поисковое продвижениеПоисковые системы (SEO)29 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1000
[i][u]Вакансия для Москвы и Московской области.[/u][/i] В перспективную команду ищем опытного backend-разработчика, который эффективно программирует на PHP/Yii2! Мы создаем мобильную бизнес-платформу для небольших и средних городов по всей России, более подробно можете почитать на сайте [url=http://moygorod.mobi]http://moygorod.mobi[/url]. Дружный и ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
- $80
Нужна адаптивная верста сайта. Требования: - Адаптивность на основе предоставленных шаблонов - Bootstrap - Кроссбраузерность - Валидность CSS и HTML - Аккуратность, логичность верстки и отсутствие косяков - Срок 4-5 дней Шаблоны будут предоставлены.HTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Необходимо сделать редизайн сайта. Надо учитывать следующие моменты: 1. Сайт будет адаптивным, соответственно 3-варианта: мобильный, планшет, десктоп (http://alistapart.com/article/responsive-web-design, http://www.zeldman.com/2011/07/06/responsive-design-i-dont-think-that-word-means-what-you-think-it-means/) 2. Сайт будет сверстан на бутстрапе (http://getbootstrap.com/, http://benstewart.net/2012/06/bootstrap-responsive-photoshop-templates/) Надо учитывать сетку 3. Минималистичный дизайн, в стиле metroДизайн сайтов43 заявкиЗакрыт10 лет назад
Задача: Нужно создать юзабильный интерфейс для портала и сверстать его на основе Bootstrap 3.0.0. Страницы: "index.html" - Главная. Уже есть. "login.html" - Логин. email, пароль, ссылка на регистрацию, alert если не верный пароль. "register.html" - email, пароль, повтор ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужна валидная кросс-браузерная верстка. html5HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $150
Необходимо создать дизайн сайта! Структура строго по ТЗ.Завершен10 лет назад
- $100
Доработать дизайн. Подробности по почте.Завершен11 лет назад
Необходимо доработать дизайн туристического сайта: 1. Главная страница 2. Список туров по странам 3. Страница тура 4. Список услуг 5. Страница услуги 6. Набор стилизованных контролов для работы (кнопки, текстовые поля, чекбоксы, радиокнопки) Минимализм приветствуется. Желательно в ...Завершен11 лет назад
- $100
Нужна адаптивная верстка.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо нарисовать основные иконки и кнопки к приложению. - иконка приложения основная 96 x 96 - xdpi (это для планшетов), если иконка хорошо масштабируется, можно оставить только этот размер 72 x 72 - hdpi 36 x 36 - ...Дизайн мобильных приложений6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать две страницы. Цена договорная. Примерные шаблоны прикладываю (это прототипы, оригинал на psd). ВАЖНО: 1. Чтобы корректно отражался для телефонов и смартфонов. Блоки с текстом рецептов в ряд, а не в ширину 2. Чтобы корректно отражался для ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $150
Необходимо разработать дизайн страницы и элементов форм, совместимый с Twitter BootStrap. Восточный стильЗавершен11 лет назад