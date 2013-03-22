rainbow_shine

Юлия rainbow_shine

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

nodirmcsd
Нодир 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
5 баллов
12 лет назад
Верстка шаблона на BootStrap
Bootstrap
Нормальная работа ))) Девушка умеет работать, исправлять уже сделанное
Приятно было поработать, задача была поставлена четко, общаться было комфортно, с оплатой тоже никах проблем не было.
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chernetskiy
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Html/css верстка одной страницы
CSSHTML
Отличный исполнитель. Все в срок. Организация кода - потрясающая, все очень аккуратно.
Очень довольна совместной работой - задание поставлено четко, оплата своевременная. Рекомендую, замечательный заказчик!
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gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Сверстать одностраничник
PHP
Работа - высший класс! :-)
Очень довольна сотрудничеством, надеюсь, будем работать и дальше!
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