rainbow_shine

Отзывы заказчиков
$80
5 баллов
12 лет назад
Bootstrap
Нормальная работа ))) Девушка умеет работать, исправлять уже сделанное
Ответный отзыв
Приятно было поработать, задача была поставлена четко, общаться было комфортно, с оплатой тоже никах проблем не было.
$40
10 баллов
12 лет назад
CSSHTML
Отличный исполнитель. Все в срок. Организация кода - потрясающая, все очень аккуратно.
Ответный отзыв
Очень довольна совместной работой - задание поставлено четко, оплата своевременная. Рекомендую, замечательный заказчик!
$30
10 баллов
12 лет назад
PHP
Работа - высший класс! :-)
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством, надеюсь, будем работать и дальше!