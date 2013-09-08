Здравствуйте! Я являюсь Интернет-маркетологом. Оказываю услуги: SEO\SMM\Контекст. Мне нужен сайт, на котором будут мои услуги. Конкретный сайт-конкурент уже есть. Хочу, чтобы было что-то типа такого же: раскрутка-в-одноклассниках.рф Задача: Создать дизайн ...
Дизайн игрового сайта
Нужен легкий (минимум изображений), аккуратный дизайн для сайта мониторинга серверов Minecraft. Большее внимание нужно уделить юзабилити (удобству, интуитивной понятности). Объем: четыре страницы и три маленьких баннера для виджетов.
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