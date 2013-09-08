Дизайн игрового сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок228 просмотров

Нужен легкий (минимум изображений), аккуратный дизайн для сайта мониторинга серверов Minecraft. Большее внимание нужно уделить юзабилити (удобству, интуитивной понятности). Объем: четыре страницы и три маленьких баннера для виджетов.

12 лет назад
Bomberovich
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

CSEDesign
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
12 лет назад
$25
3 дня
Работу выполнил качественно. Сделал именно то, что мы хотели увидеть. Очень рекомендуем.
Все отлично.

Заявки фрилансеров

CSEDesign
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
12 лет назад

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