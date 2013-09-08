Дизайн игрового сайта

Нужно перерисовать верхнюю часть, шапку сайта интернет-магазина kupiudobno.by ,должны остаться номера, время работы, карзина, выбор валюты, сам лого переделать более приятным для восприятия шрифтом, вот ссылка на изначальный вариант http://shopcms.pp.ua/shabloni/20-shablon-digital-store-dlya-shopcms.html хотя на его можно ...