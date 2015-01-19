Требуется полный редизайн первой страницы сайта

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок1374 просмотра
#1$120
#2$50

Требуется создание уникального и качественного полного редизайна первой страницы сайта kc-wolf.ru, посвященного восстановлению данных в Уфе. Не приветствуется воровство элементов графики, фото и т.п. с других сайтов похожей тематики, приветствуется создание и отрисовка своих собственных графических элементов.

Исполнители, занявшие призовые места должны будут предоставить макет сайта выполненный в виде Adobe Photoshop PSD и (или) Adobe EPS + *.tif-ы графических элементов.

Дизайн должен быть выполнен в современном стиле, Background на усмотрение исполнителя. Цветовая гамма на усмотрение исполнителя. Структура сайта:

Верхнее меню: главная, услуги, цены, отзывы, контакты

Правая колонка — разделы: «Вопрос-ответ», «Новости», блок кнопок на соц. закладки.

Второстепенное меню (подвал): «главная, услуги, цены, контакты, поиск».

Ширина сайта 850–900px

Дизайн внутренних страниц будет заказан победителю отдельно, в частном порядке по личной переписке, с оплатой по договоренности

12 лет назад
robin
Артем 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победители конкурса

bend3r
Даниил 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
#2
Сделано хорошо, нареканий нет
Четкое представление ТЗ в виде подробного рассказа. Помог мне разобраться с сервисом! Приятен в общении, рекомендую!
alpha_web
Людмила 
44 года
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
#1
Сделано хорошо, без нареканий
Четко поставленное ТЗ, никаких лишних слов, все только по делу, быстрая оплата. Было приятно работать!

Заявки фрилансеров

bend3r
Даниил 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
#2
alpha_web
Людмила 
44 года
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
#1

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