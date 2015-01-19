Разработать дизайн сайтов 1. Продажа недвижимости от застройщиков 2. Медицинский центр 3. Напольные покрытия 4. Интернет магазины обуви 5. Недвижимость 6. Интернет магазин мебели Тех.задание будет ...
Требуется полный редизайн первой страницы сайта
Требуется создание уникального и качественного полного редизайна первой страницы сайта kc-wolf.ru, посвященного восстановлению данных в Уфе. Не приветствуется воровство элементов графики, фото и т.п. с других сайтов похожей тематики, приветствуется создание и отрисовка своих собственных графических элементов.
Исполнители, занявшие призовые места должны будут предоставить макет сайта выполненный в виде Adobe Photoshop PSD и (или) Adobe EPS + *.tif-ы графических элементов.
Дизайн должен быть выполнен в современном стиле, Background на усмотрение исполнителя. Цветовая гамма на усмотрение исполнителя. Структура сайта:
Верхнее меню: главная, услуги, цены, отзывы, контакты
Правая колонка — разделы: «Вопрос-ответ», «Новости», блок кнопок на соц. закладки.
Второстепенное меню (подвал): «главная, услуги, цены, контакты, поиск».
Ширина сайта 850–900px
Дизайн внутренних страниц будет заказан победителю отдельно, в частном порядке по личной переписке, с оплатой по договоренности
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Сайт о спутниковом интернете. http://sat-internet.ru Нужно разработать дизайн в более свежем исполнении... предпочтение светлым, ярким, теплым цветам... вообщем любые интересные цветовые гаммы, кроме серого в каком он сейчас и сделан... Призовой фонд 100$Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо оформить калькулятор дополнительных услуг на нашем сайте. Основные задачи: 1. Конечному пользователю все должно быть интуитивно понятно. 2. Цвета - приближенные к теме. ссылка на существующий вариант: http://www.szdk.ru/бани-из-бруса/баня-из-бруса-3х4.html ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходим универсальный шаблон дизайна landing page по рекомендациям и со всеми тригеррами Бизнес Молодости. Необходима качественная прорисовка всех элементов. Кто не знает о БМ - просьба не беспокоить. Начните свое ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо нарисовать главную страничку сайта. Бриф на разработку в прикрепленном файле. Победителю будет предложено нарисовать остальные страницы сайта за отдельную плату. Если будут вопросы, пишите в ПМ с ...Дизайн сайтов3 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $50
Добрый день! Нужен дизайн сайта в PSD, для компании предоставляющей хостинг. Дизайн нужен такого уровня http://www.aska.com.ua/, разделы будут как здесь http://hostwix.com/home/ цвета холодныеДизайн сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать Дизайн сайта в стиле Lineage. Более подробно расскажу в личной переписке.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно изменить цвет сайта с фиолетового на бирюзовый. Сайт должен быть полностью в бирюзовых тонах, от фиолетового ничего не должно остаться))))))) http://cleaning4you.ru/ Нужно нарисовать и залить на сайтДизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется дизайнер для нескольких проектов. 1. Разработка логотипа 2.Дизайн сайта по готовым прототипам 3. Создание принтов и инфографикиДизайн сайтов20 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно просто сгруппировать и назвать слои в шаблоне шаблон уже готов skype (только голос): raskruti123Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт12 лет назад