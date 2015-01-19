Требуется полный редизайн первой страницы сайта

# 1 — $ 120 # 2 — $ 50

Требуется создание уникального и качественного полного редизайна первой страницы сайта kc-wolf.ru, посвященного восстановлению данных в Уфе. Не приветствуется воровство элементов графики, фото и т.п. с других сайтов похожей тематики, приветствуется создание и отрисовка своих собственных графических элементов.

Исполнители, занявшие призовые места должны будут предоставить макет сайта выполненный в виде Adobe Photoshop PSD и (или) Adobe EPS + *.tif-ы графических элементов.

Дизайн должен быть выполнен в современном стиле, Background на усмотрение исполнителя. Цветовая гамма на усмотрение исполнителя. Структура сайта:

Верхнее меню: главная, услуги, цены, отзывы, контакты

Правая колонка — разделы: «Вопрос-ответ», «Новости», блок кнопок на соц. закладки.

Второстепенное меню (подвал): «главная, услуги, цены, контакты, поиск».

Ширина сайта 850–900px

Дизайн внутренних страниц будет заказан победителю отдельно, в частном порядке по личной переписке, с оплатой по договоренности