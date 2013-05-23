Дизайн сайтов строительство/мед.центр/кредитование

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен68 заявок428 просмотров

Разработать дизайн сайтов

1. Продажа недвижимости от застройщиков

2. Медицинский центр

3. Напольные покрытия

4. Интернет магазины обуви

5. Недвижимость

6. Интернет магазин мебели

Тех.задание будет передано заявившимся!

12 лет назад
mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nikolos
Никита 
36 лет
20 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$1000
20 дней
Превосходная работа! Проработали уже более 6-и проектов. Выполняется всё в срок и в соответствии с заданием. Так же даёт советы в реализации проекта, с точки зрения своего профессионализма. Спасибо большое!
Сотрудничаем уже давно и надеюсь все будет продолжаться в том же духе! Благодарю за доверие, качественные ТЗ и своевременную оплату!

Заявки фрилансеров

Nikolos
Никита 
36 лет
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Был
9 месяцев назад
12 лет назад

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