Нарисовать фон для меню

На сайте www.dumka.ru есть блоки слева

выглядят они так

http://www.dumka.ru/images/leftmenu_bs.gif

http://www.dumka.ru/images/leftmenu_price.gif

и т.д.

уныло согласитесь.

Хотим получить оригинальный, стильный фон для таких блоков,

который бы не выпадал из существующего сайта, а гармонировал с ним.

Максимальная ширина 290px

Высота× 60px +/- 15 px

Есть идеи как это можно изобразить? - добро пожаловать в проект!