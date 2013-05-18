Нарисовать фон для меню

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок233 просмотра

На сайте www.dumka.ru есть блоки слева

выглядят они так

http://www.dumka.ru/images/leftmenu_bs.gif

http://www.dumka.ru/images/leftmenu_price.gif

и т.д.

уныло согласитесь.

Хотим получить оригинальный, стильный фон для таких блоков,

который бы не выпадал из существующего сайта, а гармонировал с ним.

Максимальная ширина 290px

Высота× 60px +/- 15 px

Есть идеи как это можно изобразить? - добро пожаловать в проект!

12 лет назад
yahmos
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

CSEDesign
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
12 лет назад
$15
1 день
Все прошло гладко, исполнитель всегда на связи. Оперативно вносит изменения. Рекомендую.
Повторно.

Заявки фрилансеров

CSEDesign
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
12 лет назад

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