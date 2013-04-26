Добрый день. Нужен дизайн сайта туристической компании. Правильное цветовое решение, удобство доступность (все нужное на видном месте...), возможны легкие ненавязчивые эффекты, ТЗ нет, предлагайте идеи, будем реализовывать. В общем, сайт должен быть креативным, современным, просто ...
Дизайн сайта главной страницы и 2-3 внутренних
Нуждаюсь в разработке Дизайн сайта главной страницы и 2-3 внутрених
Бюджет до 200$ сроки до 4-5 дней если сработаемся обешяю постоянный поток заказов спасибо за внимание!
Заявки фрилансеров
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