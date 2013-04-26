Требуется веб-дизайнер

Требуется дизайнер в офис, г.Николаев, на постоянную работу на зп ($500 - испытательный срок, после - от $700. Рост зарплаты неограничен – работаете быстрее и лучше – получаете больше.)

Но можно работать и удаленно на сдельной оплате.На каждый заказ (главная + 1 внутренняя) выделяется $100.

Расчет через Приват24

В идеале мы ориентированы на дизайны, которые представлены на http://www.binaryturf.com/textures-web-design-50-

exquisite-examples-creative-textures-web-design/, или с таким, которому требуется немного помощи и практики, чтобы

создавать такие дизайны.

Мы занимаемся созданием сайтов под конкретного клиента, поэтому желательно понимание как ваш дизайн будет работать