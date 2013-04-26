Требуется веб-дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок284 просмотра

Требуется дизайнер в офис, г.Николаев, на постоянную работу на зп ($500 - испытательный срок, после - от $700. Рост зарплаты неограничен – работаете быстрее и лучше – получаете больше.)

Но можно работать и удаленно на сдельной оплате.На каждый заказ (главная + 1 внутренняя) выделяется $100.

Расчет через Приват24

В идеале мы ориентированы на дизайны, которые представлены на http://www.binaryturf.com/textures-web-design-50-

exquisite-examples-creative-textures-web-design/, или с таким, которому требуется немного помощи и практики, чтобы

создавать такие дизайны.

Мы занимаемся созданием сайтов под конкретного клиента, поэтому желательно понимание как ваш дизайн будет работать

12 лет назад
billwebstudio
Елена 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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