Перерисовать логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок118 просмотров

Требуется перерисовать логитип сайта изменить слово в имеющимся лого на слово которое требуется!

12 лет назад
ams779
Антон 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

CSEDesign
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
12 лет назад
$5
1 день
Ярослав выполнил задачу, по разработке логотипа, доведя заказ до логического завершения с учетом всех требований и тонкостей, рекомендую с Ярославом приятно иметь дело! Спасибо ещё раз, Ярослав.
Отличный заказчик. Знает что ему нужно и четко формулирует это. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

CSEDesign
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
12 лет назад

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