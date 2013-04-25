Дизайн и шаблон для Prestashop 1.5.x

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки99 просмотров

Требуется свёрстанный шаблон с дизайном под Prestashop 1.5.x для интренет-магазина спорттоваров. Можно переделать какой-то существующий шаблон prestashop. Приятный и лаконичный дизайн, шаблон желательно responsive.

PrestaShop
12 лет назад
Artfu1
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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