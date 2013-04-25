Дизайн и шаблон для Prestashop 1.5.x

Необходимо нарисовать шапку сайта rusferm.ru. Красиво современно, интересно. Та шапка, которая стоит сейчас слишком грубо выглядит, хочется красиво, можно с какими-то эффектами. В общем нужно проявить фантазию! Есть варианты, которые мне нравиться - ...