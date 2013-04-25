Требуется дизайн сайта (главной и внутренних) + верстку под самописный php сайт студенческой биржи логотип есть Жду Ваших предложений
Дизайн и шаблон для Prestashop 1.5.x
Требуется свёрстанный шаблон с дизайном под Prestashop 1.5.x для интренет-магазина спорттоваров. Можно переделать какой-то существующий шаблон prestashop. Приятный и лаконичный дизайн, шаблон желательно responsive.
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