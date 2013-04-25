Требуется дизайн сайта (главной и внутренних) + верстку под самописный php сайт студенческой биржи логотип есть Жду Ваших предложений
Каталог компаний с покупкой онлайн скидоч. купонов
Добрый день!
Необходимо разработать дизайн портала, аналогичного по функциональности http://www.wahanda.com/
Требуется разработать на первом этапе следующие шаблоны:
-главная страница;
-страница результатов поиска по каталогу;
-страница с описанием компании.
Далее будут заказываться шаблоны по отдельным разделам и элементам портала (форма авторизации и т.д.)
Подробное ТЗ на дизайн высылается по запросу потенциальным исполнителям.
Необходим опыт в разработке дизайна порталов - присылайте ссылки на соответствующее портфолио.
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