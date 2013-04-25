Каталог компаний с покупкой онлайн скидоч. купонов

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$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок212 просмотров

Добрый день!

Необходимо разработать дизайн портала, аналогичного по функциональности http://www.wahanda.com/

Требуется разработать на первом этапе следующие шаблоны:

-главная страница;

-страница результатов поиска по каталогу;

-страница с описанием компании.

Далее будут заказываться шаблоны по отдельным разделам и элементам портала (форма авторизации и т.д.)

Подробное ТЗ на дизайн высылается по запросу потенциальным исполнителям.

Необходим опыт в разработке дизайна порталов - присылайте ссылки на соответствующее портфолио.

12 лет назад
catofbeauty
Олег 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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