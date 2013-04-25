Требуется дизайн сайта (главной и внутренних) + верстку под самописный php сайт студенческой биржи логотип есть Жду Ваших предложений
Срочное задание для веб-дизайнера
Срочно, сегодня, требуется веб дизайнер.
необходим дизайн 3-4 страниц системы бронирования отелей.
отталкиваемся от существующего сайта, делаем его подобие, с сохранением функционала
есть понимание того, что требуется, склейка из различных вариантов.
нужно грамотно подобрать цвета, отрисовать кнопки и нарисовать общий вид страниц.
предпочтительна работа с девушкой.
оплата веб мани или перевод на банковскую карту
называйте сроки и сумму к оплате
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