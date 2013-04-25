Срочное задание для веб-дизайнера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок200 просмотров

Срочно, сегодня, требуется веб дизайнер.

необходим дизайн 3-4 страниц системы бронирования отелей.

отталкиваемся от существующего сайта, делаем его подобие, с сохранением функционала

есть понимание того, что требуется, склейка из различных вариантов.

нужно грамотно подобрать цвета, отрисовать кнопки и нарисовать общий вид страниц.

предпочтительна работа с девушкой.

оплата веб мани или перевод на банковскую карту

называйте сроки и сумму к оплате

12 лет назад
katrin_om
34 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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