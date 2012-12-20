katrin_om

Екатерина katrin_om

 
33 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Небольшое задание по сайту на Битрикс

    Требуется настроить сайт http://buh.reg-express.ru/ на  битрикс для размещения раздела Новости, т.е. будет текстово-графический блок в существующем шаблоне. Первая страница - будут отображаться заголовки новостей Вторая страница - собственно новость урлы уникальные для каждой новой страницы

    БитриксСайт на Битрикс
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется программист в интернет-магазин

    $50

    Добрый день. Срочно требуется программист для доведения проекта http://moscow-visit.ru/ до логического завершения и наведения красоты. Дизайн в принципе натянут, но не получается верхнее меню разместить по горизонтали, настроить слайдеры, добавить товары. С недавнего времени, вход в админку заканчивается 502 ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редизайн сайта системы бронирования с учетом UX/UI

    $250

    Добрый вечер! В систему бронирования отелей требуется опытный веб дизайнер продвинутый в вопросах юзабилити. Требуется произвести редизайн сайта под новые веяния,простмотра нв моб устройствах. Если сработаемся, в том же виде будем переделывать существующую мобильную версию ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужны авторы в туристический блог

    $50

    Проекту http://blog.hros.ru/ требуются талантливые авторы статей и комментариев. От автора требуется опыт личных путешествий и желание делиться полезными советами с читателями. Требование к текстам - 100% уникальный копирайтинг, желательно оформленный личными фотографиями. Публикация- Вы публикуете текст самостоятельно, после ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно смонтировать видеоклип на 5-8 минут

    $50

    Добрый день. Требуется смонтировать логичный видео ролик о городе, наложить звук. За подробностями просьба писать в скайп, объясню смысл. До этого никогда не сталкивалась с подобной задачей, не совсем понимаю по сложности, необходимому времени и стоимости.

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отрисовать в PSD экраны под айфон 5

    $100

    Требуется отрисовать несколько картинок в PSD из JPEG под айфон 5. Все экскизы есть в JPEG, есть несколько файлов в PSD, откуда можно взять элементы и цвета. Работа срочная. 8- 10 экранов, дедлайн вторник

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать форму поиска.

    $50

    Нужно сверстать две формы поиска для сайта hros.ru - на главной странице http://www.hros.ru/ - слева на внутренних страницах формы сами по себе есть, к ним нужно добавить поля аналогично сайтам http://ru.hotels.com/, http://www.booking.com/ Срок выполенения 1- 2 дня. Сумму ...

    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Задача для специалиста по iOS и Андроид

    $5

    Добрый день. Требуется мнение грамотного специалиста по дизайну и разработке мобильного приложения для iOS и Андроид. Вопрос заключается в том, что пишем многоязычное приложение. Информация через передается через АПИ, все переводы, соответственное есть. Речь идет о переводе текста ...

    AndroidiOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочное задание для веб-дизайнера

    Срочно, сегодня, требуется веб дизайнер. необходим дизайн 3-4 страниц системы бронирования отелей. отталкиваемся от существующего сайта, делаем его подобие, с сохранением функционала есть понимание того, что требуется, склейка из различных вариантов. нужно грамотно подобрать цвета, отрисовать кнопки и нарисовать ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется верстка нового проекта

    Требуется сверстать страницы для нового проекта по бронированию отелей. Шаблоны есть в png, в psd предоставить не готовы. Верстка нужна в максимально короткие сроки. прошу писать в ЛС для обсуждения деталей, туда же вложу шаблоны

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется написание глав для диплома

    $50

    Добрый день. Требуется написание нескольких подпунктов для диплома. Предмет география туризма. Тематика диплома туристские дестинации и их продвижение на рынке. Глава теоретического содержания. Просьба писать в личные сообщения для уточнения деталей, сроков м стоимости работ

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта (PHP)

    Для доработки сайта online.oostmarkt.ru требуется программист, владеющий aspx. Желательно опыт работы с программами Мастер-тур и Мастер-Веб. требуются косметические изменения - поправить верстку корзины, вывод и пр. мелочи. скорее даже не программиг. По опыту работы часа на 2-3, оплата 10$ ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка проекта (PHP)

    $100

    Требуется грамотный php разработчик для доработки проекта oostmarkt.com Данные на сайт приходят из АПИ из того, что нужно сейчас: 1) доработать регистрацию (есть сайт - АПИ, нужно АПИ сайт) 2) сделать возможность восстановление пароля 3) все пароли пользователей вывести в ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дописать функционал в действующую админку сайта

    $250

    Необходимо дописать функционал к админке сайта oostmarkt.ru для заведения цен по отелям. таблица отелей (привязка страна-город-отель) уже загружена. новые поля для админки вкладываю. стоимость работ 15$ в час работы на 8-16 часов Дописываем кусок в уже готовую админку туристических туров. Поля которые ...

    PHPHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание сайта-визитки

    $50

    Дизайн сайта есть (пришлю лично) Необходимо написать и натянуть на любую cms. Статичные страницы 10-15 шт текст, таблицы, рисунки, возможность прикреплять файлы. Срок выполнения - 2-3 дня максимум

    Дизайн сайтаСайт-визитка
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
neuronaut
Дмитрий 
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Небольшое задание по сайту на Битрикс
Очень приятно было работать :) Хорошая постановка задачи, быстрая приемка и оплата. Рассчитываю на продолжение сотрудничества.
Дмитрий отличный исполнитель. Четко, с соблюдением договоренностей. С пониманием к заказчику, как к непрофессионалу с чисто обывательским подходом. Рекомендую
Ответный отзыв
chernomysov
Анатолий 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Требуется рерайт текстов
Четкое задание, постоянная связь, своевременная оплата. Было очень приятно работать с Екатериной.
Все было выполнено в срок согласно догоовренностям
Ответный отзыв
qedder
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Написание сайта-визитки
Проблем в работе не возникло. Рекомендую как заказчика.
Заказ заключался в написании сайта визитки (верстка, подключение) работа была выполнена в срок и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
ulya_art
Юлия 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Отрисовать в PSD экраны под айфон 5
Очень быстро и продуктивно поработали с Екатериной. Оплата моментальная. Все супер) Рекомендую, как ответственную и приятную в общении заказчицу.
Юлия приятный исполнитель. Работа выполнена неожиданно быстро и качественно. То, что нужно. Буду обращаться
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