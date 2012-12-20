Требуется настроить сайт http://buh.reg-express.ru/ на битрикс для размещения раздела Новости, т.е. будет текстово-графический блок в существующем шаблоне. Первая страница - будут отображаться заголовки новостей Вторая страница - собственно новость урлы уникальные для каждой новой страницы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $30
Ищу рерайтера текстов описания экскурсий по Москве. Прошу не откликаться если Вы не были в Москве, тема требует некоторых знаний местности. Текстов немногоКопирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50
Добрый день. Срочно требуется программист для доведения проекта http://moscow-visit.ru/ до логического завершения и наведения красоты. Дизайн в принципе натянут, но не получается верхнее меню разместить по горизонтали, настроить слайдеры, добавить товары. С недавнего времени, вход в админку заканчивается 502 ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Необходимо срочно установить тему Magento для сайта. Только развернуть тему, прописать настройкиСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $250
Добрый вечер! В систему бронирования отелей требуется опытный веб дизайнер продвинутый в вопросах юзабилити. Требуется произвести редизайн сайта под новые веяния,простмотра нв моб устройствах. Если сработаемся, в том же виде будем переделывать существующую мобильную версию ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Проекту http://blog.hros.ru/ требуются талантливые авторы статей и комментариев. От автора требуется опыт личных путешествий и желание делиться полезными советами с читателями. Требование к текстам - 100% уникальный копирайтинг, желательно оформленный личными фотографиями. Публикация- Вы публикуете текст самостоятельно, после ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день. Требуется смонтировать логичный видео ролик о городе, наложить звук. За подробностями просьба писать в скайп, объясню смысл. До этого никогда не сталкивалась с подобной задачей, не совсем понимаю по сложности, необходимому времени и стоимости.Видеомонтажнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется отрисовать несколько картинок в PSD из JPEG под айфон 5. Все экскизы есть в JPEG, есть несколько файлов в PSD, откуда можно взять элементы и цвета. Работа срочная. 8- 10 экранов, дедлайн вторникДизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужно сверстать две формы поиска для сайта hros.ru - на главной странице http://www.hros.ru/ - слева на внутренних страницах формы сами по себе есть, к ним нужно добавить поля аналогично сайтам http://ru.hotels.com/, http://www.booking.com/ Срок выполенения 1- 2 дня. Сумму ...Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется разработка дизайна для приложения. Есть полное ТЗ, скетчи навигации и экранов. Нужно красиво срисовать и расставить. ios и android, телефоны и планшеты.Дизайн мобильных приложений3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
Добрый день. Требуется мнение грамотного специалиста по дизайну и разработке мобильного приложения для iOS и Андроид. Вопрос заключается в том, что пишем многоязычное приложение. Информация через передается через АПИ, все переводы, соответственное есть. Речь идет о переводе текста ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Срочно, сегодня, требуется веб дизайнер. необходим дизайн 3-4 страниц системы бронирования отелей. отталкиваемся от существующего сайта, делаем его подобие, с сохранением функционала есть понимание того, что требуется, склейка из различных вариантов. нужно грамотно подобрать цвета, отрисовать кнопки и нарисовать ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сверстать страницы для нового проекта по бронированию отелей. Шаблоны есть в png, в psd предоставить не готовы. Верстка нужна в максимально короткие сроки. прошу писать в ЛС для обсуждения деталей, туда же вложу шаблоныHTML-верстка17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день. Требуется написание нескольких подпунктов для диплома. Предмет география туризма. Тематика диплома туристские дестинации и их продвижение на рынке. Глава теоретического содержания. Просьба писать в личные сообщения для уточнения деталей, сроков м стоимости работРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Для доработки сайта online.oostmarkt.ru требуется программист, владеющий aspx. Желательно опыт работы с программами Мастер-тур и Мастер-Веб. требуются косметические изменения - поправить верстку корзины, вывод и пр. мелочи. скорее даже не программиг. По опыту работы часа на 2-3, оплата 10$ ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется грамотный php разработчик для доработки проекта oostmarkt.com Данные на сайт приходят из АПИ из того, что нужно сейчас: 1) доработать регистрацию (есть сайт - АПИ, нужно АПИ сайт) 2) сделать возможность восстановление пароля 3) все пароли пользователей вывести в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо дописать функционал к админке сайта oostmarkt.ru для заведения цен по отелям. таблица отелей (привязка страна-город-отель) уже загружена. новые поля для админки вкладываю. стоимость работ 15$ в час работы на 8-16 часов Дописываем кусок в уже готовую админку туристических туров. Поля которые ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написание приложения для айфон (сайт бронирования отелей) верстка и полная БД есть. жду предложений по цене и расчет необходимого времени на выполнение работыМобильные приложения8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать приложения для Андроид (сервис бронирования отелей). Верстка и БД имеются. Жду ваши пожелания по цене и приблизительно необходимое время на выполнение.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Дизайн сайта есть (пришлю лично) Необходимо написать и натянуть на любую cms. Статичные страницы 10-15 шт текст, таблицы, рисунки, возможность прикреплять файлы. Срок выполнения - 2-3 дня максимумВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад