Добрый день. Требуется смонтировать логичный видео ролик о городе, наложить звук. За подробностями просьба писать в скайп, объясню смысл. До этого никогда не сталкивалась с подобной задачей, не совсем понимаю по сложности, необходимому времени и стоимости.