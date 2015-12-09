Перевод. Работа с текстом.
Высшее образование в сфере перевода (английский/русский).
Уровень владения английским язык - Advanced.
Практика языка - 13 лет.
Способность излагать переводимый текст грамотным литературным языком.
Область деятельности:
- литературный перевод текстов, технические переводы;
- редактирование и вычитка текстов;
- рерайт с использованием иностранных источников.
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Портфолио
- Перевод рекламных текстов161 просмотр
- Переводы статей юридической тематики177 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
7 лет назад
Все было выполнено в срок согласно догоовренностям
Ответный отзыв
Четкое задание, постоянная связь, своевременная оплата. Было очень приятно работать с Екатериной.
$35
10 баллов
8 лет назад
Оперативно и профессионально справился с заданием. Рекомендую!
Ответный отзыв
Плодотворное сотрудничество. Приятный в общении человек, четкое ТЗ, своевременная оплата.
Копирайтинг
2 отзыва
от $5
от 6 часов
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $5
от 6 часов
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 6 часов
нет рейтинга