chernomysov

Анатолий chernomysov

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Перевод. Работа с текстом.

Высшее образование в сфере перевода (английский/русский).

Уровень владения английским язык - Advanced.

Практика языка - 13 лет.

Способность излагать переводимый текст грамотным литературным языком.

Область деятельности:

  • литературный перевод текстов, технические переводы;
  • редактирование и вычитка текстов;
  • рерайт с использованием иностранных источников.
Портфолио
Отзывы заказчиков
katrin_om
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Требуется рерайт текстов
Все было выполнено в срок согласно догоовренностям
Четкое задание, постоянная связь, своевременная оплата. Было очень приятно работать с Екатериной.
Ответный отзыв
Paulbreaks
Павел 
41 годРумыния
15 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Сделать рерайт английского текста
Оперативно и профессионально справился с заданием. Рекомендую!
Плодотворное сотрудничество. Приятный в общении человек, четкое ТЗ, своевременная оплата.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $5
от 6 часов
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $5
от 6 часов
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 6 часов
нет рейтинга