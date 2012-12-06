Написание сайта-визитки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок230 просмотров

Дизайн сайта есть (пришлю лично)

Необходимо написать и натянуть на любую cms.

Статичные страницы 10-15 шт текст, таблицы, рисунки, возможность прикреплять файлы.

Срок выполнения - 2-3 дня максимум

13 лет назад
katrin_om
34 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

qedder
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Заказ заключался в написании сайта визитки (верстка, подключение) работа была выполнена в срок и качественно. Спасибо!
Проблем в работе не возникло. Рекомендую как заказчика.

Заявки фрилансеров

qedder
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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