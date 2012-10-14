Нужно создать сайт по имеющемуся бесплатному макету. внести изменения и наполнить сайт. Сайт желательно наполнять украинским и русским текстом. Срок - 7 дней ссылка на скачивание бесплатного шаблона - http://joomlall.ru/shablonyi-dlya-joomla/ja-university-shablon-joomla-25.html
Внедрить sape в vBulletin + vbSeo
http://forum.domprazdnik.ru/1692-original-nyj-podarok-na-den-rozhdeniya-3.html
Внедряю код sape.
Сделал всё как показано на инструкции http://www.vbstyle.ru/notes/ustanovka_koda_sape_na_vbulletin_38_i_vbseo_33-a67.html , но не помогло.
Выводится в шапке код установки, а в теле - нет.
В шапке (отладочная инфа print_r):
Array
(
[sape] =>
)
В теле:
Пусто. Требуется помощь, Спасибо.
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