Написание учетной программы на PHP

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок163 просмотра

Нужно написать учетную программу на пхп , есть сверстанный интерфейс.

PHP
13 лет назад
Origotrading
Александр 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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