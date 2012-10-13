Ищем программиста на Zend Framework

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка122 просмотра

Есть проект www.pozdrive.ru написан на Zend Framework. Ищем программиста который сможет реализовывать доработки по сайту.

Схема работы: мы пишем задачи, от вас сроки и цена за доработку.

Оплата: по вебмани или Яндекс. деньги

Писать можно сюда, в личку или на почту [email protected]

13 лет назад
znaikak
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Интеллектуальный макрос для MS Word

    $50

    Нужно написать макрос, который определит шрифт и размер обычного текста и на основе этого сможет определить, что если шрифт выделенный или его размер больше - то нужно ставить это предложение заголовком. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки по интернет-магазину на oscommerce

    Действующему интернет-магазину автозапчастей (CMS oscommerce) необходимы доработки: 1. Добавить страницы по марки автомобилей ссылки на них с главной (для СЕО). Это порядка 30 однотипных страницы (один шаблон). 2. Добавить страницы марок ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • MODX Evo - настройка eForm

    $5

    Требуется настроить на сайте eForm с вложенными файлами, данные формы должны отправляться на мейл. Работы минут на 5 для профессионала. Оплата WMR мгновенно.

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка интернет-магазина

    есть интернет-магазин на основа OpenCart надо сделать добработки под руководством программиста. ДЛя начала сделать доработку по добавлению товара . статистику менеджеров, котоыре выставляют модели на сайт. ...

    Opencart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поправить скрипт на перл

    $50

    есть скрипт на перле который работал с контактом, но его давно никто не пользовал поэтому он сломался. скрипт надо починить. вот адрес скрипта - http://kaimi.ru/2010/08/yet-another-vkontakte-sender-v2/

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вотермарк на картинки

    Написать скрипт или предоставить готовый, который сможет накладывать вотермарк на картинки сайта, скрипт должен использовать метод post , сайт на голом html , php может исполняться в html

    HTMLPHP
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настраиваемый парсер

    Нужен гибкий в настройке парсер для сайтов с объявлениями. Функционал: Парсит объявления по дате из определенной рубрики. Добавление нового сайта для парсинга и настройка периода опроса сайта. Дополнительный функционал: ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад