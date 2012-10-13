Здравствуйте! Требуется фильтр на сайт, далее потребуется еще функционал, переработка текущих сайтов(их несколько). Сайт на битриксе.
Ищем программиста на Zend Framework
Есть проект www.pozdrive.ru написан на Zend Framework. Ищем программиста который сможет реализовывать доработки по сайту.
Схема работы: мы пишем задачи, от вас сроки и цена за доработку.
Оплата: по вебмани или Яндекс. деньги
Писать можно сюда, в личку или на почту [email protected]
Заявки фрилансеров
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