Интеллектуальный макрос для MS Word

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки239 просмотров

Нужно написать макрос, который определит шрифт и размер обычного текста и на основе этого сможет определить, что если шрифт выделенный или его размер больше - то нужно ставить это предложение заголовком.

Пример текста: http://yadi.sk/d/7Q1fWnuT0B0E2

13 лет назад
esupport
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9 месяцев назад

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