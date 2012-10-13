Вотермарк на картинки

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Закрыт8 заявок186 просмотров

Написать скрипт или предоставить готовый, который сможет накладывать вотермарк на картинки сайта, скрипт должен использовать метод post ,

сайт на голом html , php может исполняться в html

HTMLPHP
13 лет назад
stroypomosh
Алексей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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