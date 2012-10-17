Работы с Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок254 просмотра

Нужна адаптация шаблона Joomla 2.5 Работа очень простая, все уже установлено, шаблон демо есть, нужно просто найти где все редактируется, например слайдер сам и прочие модули.

Joomla
13 лет назад
apo-web
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
13 лет назад
$5
1 день
Прекрасный исполнитель, все делает очень оперативно и качественно. Отличный специалист.
Задача была четко поставлена, оплата оперативная и вполном обьеме. В ходе работы заказчик помогал и учавствоал в процессе. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
13 лет назад