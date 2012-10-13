Вакантна должность Рнр-программиста. Опыт работы от 1 года или терпение и желание учиться. Нужно писать на рнр, работать с мускл, минимальный опыт с модх и javascript будет плюсом. ...
Нужна галерея по аналогу
Нужна подобная галерея что в примере, с категориями !
http://www.candyandcandy.com/#/magazine/issue-5/
Скажите сколько может стоить подобная галерея и сам сайт ?
Заявки фрилансеров
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