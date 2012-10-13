Нужна галерея по аналогу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки142 просмотра

Нужна подобная галерея что в примере, с категориями !

http://www.candyandcandy.com/#/magazine/issue-5/

Скажите сколько может стоить подобная галерея и сам сайт ?

13 лет назад
itckarpatia
Дмитрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • PHP-программист

    Вакантна должность Рнр-программиста. Опыт работы от 1 года или терпение и желание учиться. Нужно писать на рнр, работать с мускл, минимальный опыт с модх и javascript будет плюсом. ...

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Установить шаблон

    Надо человек, который сможет правильно установить шаблон на движок! Движок - InstantCMS Шаблон - Octopus Все материалы вышлю! Пишите кто сможет сделать, с пометкой сколько это будит стоить!

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настроить шаблон и сделать главную страницу

    Есть сайт на джумле. Сейчас шаблон с несколькими работающими скриптами и несколькими картинками и меню. 1. Нужно настроить дизайн, сделать что-бы меню соответствовало страницам, цвет шаблона соответствовал меню и ...

    Настройка почтыJoomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подправить модуль корзины в osCommerce

    Нужно подправить модуль корзины в osCommerce v 1.114. При товаре со скидкой в корзину уходит цена без скидки. Пример такого товара http://zolotosite.ru/Serebrjanoe-kolco-zhemchugom-phianitom-p-565.html Правка, видимо, файла includes\classes\shopping_cart.php http://zolotosite.ru/shopping_cart.rar - этот файл

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта на Opencart 1.5.3

    необходимо программист для: - небольшого изменения дизайна сайта demo2.1c-tecdoc-avtozapchasti.com; - изменения поиска, чтобы из строки поиска исключались все символы и пробелы; - к товару прикрепить срок доставки товара и отображать в списке ...

    MySQLOpencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна помощь по Опенкарту

    Добрый день! Ищу программиста знающего движок интернет магазина опенкарт ocstore_v1.5.1.3. Умеющего как настраивать движок так и дорабатывать его и писать модули к нему. С уважением, Екатерина!

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Мелкие правки для сайта на пхп

    $50

    В сайт на самописной цмс нужно внести совсем мелкие и пару чуть более крупных правок. Срок - за выходные. совсем мелкие - это сделать выравнивание на странице по левому краю вместо правого, убрать ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интернет-каталог на Joomla

    $1000

    Нужен специалист по joomla для разработки каталога недвижимости на joomla. Для разработки предпочтительно использовать JBZoo(есть купленная версия) или Seblod ТЗ прикреплено. Писать на [email protected], icq 1449400 или скайп d_rain86

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Drupal 6.x + Ubercart 2 +програмирование + верстка

    $1000

    Всем добрый день. Необходимо допилить интернет магазин www.greenlatex-shop.ru подробное ТЗ в прикрепленном файле. Предпочтение отдается программистам знакомым с API Drupal и Ubercart Сразу указывайте цену и срок выполнения работы.

    Drupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка (переработка) JS-кода

    Есть html-файл, который совершает запросы к чужому сайту через js и полученные данные фиксирует в табличку. Нужно эти данные переформатировать простым списком, ненужные убрать. (Формат данных задаётся чужим сайтом.) Полагаю, данные ...

    HTMLJavaScript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад