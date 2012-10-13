Drupal 6.x + Ubercart 2 +програмирование + верстка

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок128 просмотров

Всем добрый день.

Необходимо допилить интернет магазин www.greenlatex-shop.ru

подробное ТЗ в прикрепленном файле.

Предпочтение отдается программистам знакомым с API Drupal и Ubercart

Сразу указывайте цену и срок выполнения работы.

Drupal
13 лет назад
Jargal
Жаргал 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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