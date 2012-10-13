Нужно сделать подгрузку данных (menu, footer, боковые блоки) с помощью ajax для сайта сделаного на include + smarty.
Drupal 6.x + Ubercart 2 +програмирование + верстка
Всем добрый день.
Необходимо допилить интернет магазин www.greenlatex-shop.ru
подробное ТЗ в прикрепленном файле.
Предпочтение отдается программистам знакомым с API Drupal и Ubercart
Сразу указывайте цену и срок выполнения работы.
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