Нужно написать несколько плагинов для сайта

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки106 просмотров

Нужно написать или скопировать несколько плагинов для сайта и потом их установить.Бюджет не очень большой поэтому пишите реальные цены.

13 лет назад
sergeychemenev
Сергей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров