sergeychemenev

Сергей sergeychemenev

 
45 летКазахстан/Костанай
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
jorin
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва(-2)
$40
5 баллов
8 лет назад
Дописать несколько небольших модулей на сайте
Мужик истеричка. Не точно описал тз - по факту необходимо было написать систему с нуля. Отправил 500р в качестве предоплаты. Была выслана работа на оплаченную сумму.
Человек взялся за работу и попросил увеличить оплату, я увеличил столько сколько он просил. Плюс он попросил предоплату 50% я ему оплатил предоплату но немного меньше 50%. Приступил вроде к работе, но прошло 4 дня а обещанных результатов которые он обещал сделать за 2 дня я так и не увидел. Постоянно тянет время, работу не делает вообще. Не связывайтесь с этим человеком и тем более не давайте ему предоплату. Кинет и глазом не моргнет. Вот номер карты на которую он попросил предоплату 4648 4500 9740 6901 это для тех кто захочет еще раз подарить ему деньги. Его эл адрес [email protected] и скайп etsy.hetsy для тех кто хочет пообщаться с кидалой. Кто захочет узнать о нем побольше пишите на [email protected] расскажу. Написал обо мне отзыв что выслал мне работу на оплаченную сумму. Никакой работы я не получал, мало того за 4 дня я не увидел даже того что он должен был сделать. В проекте на веблансере я специально разместил файл с ТЗ где все четко и ясно написано что нужно сделать, а теперь он пишет что не правильно объяснил ТЗ. Перед тем как добавляешь предложение нужно внимательно прочитать ТЗ если оно есть а потом уже думать сможешь ты это сделать или нет.
Ответный отзыв
maximeal10
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Доработки скрипта
Оплата без задержек Рекомендую к сотрудничеству =)
Выполняет работу отлично. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
gietos
Сергей 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$42
10 баллов
10 лет назад
Написать чат для модуля.
Прекрасно! Сергей с пониманием отнесся к небольшому переносу срока из-за возникших в ходе сложностей. Общение строго по делу, задачи ставит четко. Работать с Сергеем рекомендую.
Супер
Ответный отзыв
gietos
Сергей 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Написать дополнительный модуль для сайта.
Заказчик адекватный. Все хорошо. Работать можно.
Сделал все на высоте.Очень понравилось. Всем советую.
Ответный отзыв
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Требуется нарисовать 2 баннера
Только положительные эмоции. Было приятно работать!
Отлично сработал. Заказал Сергею баннер и очень доволен результатом. Все красиво сделал и быстро.Буду всегда пользоваться услугами Сергея. Всем советую обращаться именно к нему он профессионал в своем деле. Так держать Серега.
Ответный отзыв