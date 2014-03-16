sergeychemenev

Необходимо переделать проект law-money.ru по прикрепленному ТЗ. Предлагайте реальные цены и сроки. Имеется 3 проекта для работы. Все их нужно делать. Если сработаемся с исполнителем дам еще работу. CMS самописная.
- $350Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Сайт уже сверстан и готов к работе. Теперь нужно написать функционал несколько страниц и подключить их к сайту. По сути нужно сделать добавление рекламных баннеров и строчной рекламы в систему. Все подробности по заданию смотрите ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $25
Сайт уже сверстан и готов к работе. Теперь нужно написать несколько страниц и подключить их к сайту, сами страницы тоже уже готовы нужно написать их функционал. Все подробности по заданию смотрите в прикрепленном файле. Исполнителю ...Закрыт8 лет назад
- $10
Есть сайт он почти готов но необходимо допилить некоторые вещи до конца. По сути осталось работа по мелочам. В основном исправления и доработки. Если понравится ваша работа можно обсудить возможность работы в команде. Откликнувшимся скину ...Закрыт8 лет назад
- $20
Необходимо дописать несколько вещей на самописном движке.Завершен9 лет назад
- $60
Требуется программист со знанием верстки и php Необходимо перенести дизайн сайта с одного движка на другой и дописать несколько модулей.Закрыт9 лет назад
Необходимо написать скрипт внутренней почты для сайта и еще несколько модулей. Ищем для постоянного сотрудничества,так как работы много. Объясню все необходимые задачи по скайпу flowbus.flowbusВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Написать чат для модуля.Подробности при переписке.Завершен10 лет назад
- $50
Требуется написать дополнительный модуль для сайта. Все описание работы лично при переписке. Долго объяснять.Завершен10 лет назад
- $30
Требуется нарисовать 2 баннера размером 200х300 и 100х100 пикселей в формате gif.Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Когда пользователь хочет вывести деньги из сервиса он сначала нажимает кнопку" Прислать платежный пароль", платежный пароль приходит на почту с которой зарегистрирован аккаунт, и с помощью этого пароля пользователь производит выплату. Нужно срочно поэтому не ...Завершен10 лет назад
- $35
Нужно написать или скопировать несколько плагинов для сайта и потом их установить.Бюджет не очень большой поэтому пишите реальные цены.Закрыт11 лет назад
- $15
Нужно скопировать дизайн для сайта и поставить на мой движек.Есть сайт на котором есть дизайн который меня устраивает.Его можно скопировать,а картинки и фон я потом заменю сам.Главное чтобы он был точно такой же или почти ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно переделать или написать скрипт рекламной биржи.Чтобы там была контекстная,тизерная, и банерная реклама.Пишите свои реальные цены.Закрыт11 лет назад