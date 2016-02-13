Необходимо внести изменения в проект

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки179 просмотров

Необходимо переделать проект law-money.ru по прикрепленному ТЗ. Предлагайте реальные цены и сроки.  Имеется 3 проекта для работы. Все их нужно делать. Если сработаемся с исполнителем дам еще работу. CMS самописная. 

9 лет назад
sergeychemenev
Сергей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров