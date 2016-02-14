Нужно разработать single page приложение на Angular. Подробное описание и макеты пришлю выбранным кандидатам. - Backend будет на PHP (Laravel), но им заниматься не нужно - Адаптивный дизайн для всех ...
Пропарсить раздел сайта
Необходимо пропарсить раздел Products на http://www.tablecraft.com/ результат в Excel, картинки в максимальном разрешении в общий архив. Основное фото товара должно иметь имя артикултовара.jpeg, а дополнительные (некоторые товары имеют отдельные страницы с описанием и доп. фото) сохраняем в формате начальноеимяфайла-артикултовара.jpegПример таблички во вложенном файле. Пожалуйста, предложения с ценами и сроками + кратко о квалификации. Оплата в рублях на карту Сбера, либо WM
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