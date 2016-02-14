Пропарсить раздел сайта

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Завершен3 заявки141 просмотр

Необходимо пропарсить раздел Products на http://www.tablecraft.com/ результат в Excel, картинки в максимальном разрешении в общий архив. Основное фото товара должно иметь имя артикултовара.jpeg, а дополнительные (некоторые товары имеют отдельные страницы с описанием и доп. фото) сохраняем в формате начальноеимяфайла-артикултовара.jpegПример таблички во вложенном файле. Пожалуйста, предложения с ценами и сроками + кратко о квалификации. Оплата в рублях на карту Сбера, либо WM

9 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
9 минут назад
9 лет назад
$26
2 дня
Быстро и грамотно. Совершенно доволен и с удовольствием рекомендую.
Очень грамотно и в полном объёме изложено тех. задание, на все доп. вопросы быстро получил все ответы, запредельная вежливость общения и моментальная оплата. Рекомендую прекрасного заказчика к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
9 минут назад
9 лет назад
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