Проверка валидности на автомате

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка111 просмотров

Есть список слов. Нужно автоматизировать, чтобы можно было проверить этот список не заняты ли слова из списка на сайте. Те, которые свободны, сохранить в отдельный файл

9 лет назад
bizlife7
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров