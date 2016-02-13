Чуть скорректировать код PHP который генерит картинку

$10
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Завершен4 заявки151 просмотр

Есть код на PHP который создает картинку. (пользователь загружает несколько картинок и пользователь генерит из них одну общую).

Все замечательно работает. Кроме одного. На выходе получается файл в формате JPG, но если файл скачать и посмотреть его характеристики, то там (тип - PNG, DPI - 300x300).

А у конкурента который генерит такие же картинки, его файлы (тип - JPEG YCbCr, DPI - 72x72)

В итоге у конкурента, вес картинки значительно меньше.

Поэтому вопрос - можно ли сделать также и у меня? Чтобы картинка генерировалась с атрибутами JPEG YCbCr, DPI - 72x72.

Подозреваю, что это настраивается в файле который прикладываю.

Если Вы знаете, как решить эту задачу - пишите стоимость и сроки.

P.S. работаю только по факту.

PHP
9 лет назад
v19808
Сергей 
44 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Очень быстро и не дорого все сделал. Без долгих и нужных обсуждений, сделал так - как посчитал наиболее эффективным. Естественно мне это очень понравилось.
Понятное ТЗ, моментальная оплата. Сотрудничество прошло успешно.

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_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад