Необходимо - вытащить сайты с вебархива - установить на нашем хостинге - натянуть на шаблон прошу прислать предложение с ценой за 1 шт таких 50
Чуть скорректировать код PHP который генерит картинку
Есть код на PHP который создает картинку. (пользователь загружает несколько картинок и пользователь генерит из них одну общую).
Все замечательно работает. Кроме одного. На выходе получается файл в формате JPG, но если файл скачать и посмотреть его характеристики, то там (тип - PNG, DPI - 300x300).
А у конкурента который генерит такие же картинки, его файлы (тип - JPEG YCbCr, DPI - 72x72)
В итоге у конкурента, вес картинки значительно меньше.
Поэтому вопрос - можно ли сделать также и у меня? Чтобы картинка генерировалась с атрибутами JPEG YCbCr, DPI - 72x72.
Подозреваю, что это настраивается в файле который прикладываю.
Если Вы знаете, как решить эту задачу - пишите стоимость и сроки.
P.S. работаю только по факту.
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