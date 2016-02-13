Чуть скорректировать код PHP который генерит картинку

Есть код на PHP который создает картинку. (пользователь загружает несколько картинок и пользователь генерит из них одну общую).

Все замечательно работает. Кроме одного. На выходе получается файл в формате JPG, но если файл скачать и посмотреть его характеристики, то там (тип - PNG, DPI - 300x300).

А у конкурента который генерит такие же картинки, его файлы (тип - JPEG YCbCr, DPI - 72x72)

В итоге у конкурента, вес картинки значительно меньше.

Поэтому вопрос - можно ли сделать также и у меня? Чтобы картинка генерировалась с атрибутами JPEG YCbCr, DPI - 72x72.

Подозреваю, что это настраивается в файле который прикладываю.

Если Вы знаете, как решить эту задачу - пишите стоимость и сроки.

P.S. работаю только по факту.