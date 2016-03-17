Доработки по Битрикс

$63
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки113 просмотров

Доработки для сайта Ephonesto**.ru

1) Переход по клику на картинку в каталоге в карточку товара

2) Убрать перезагрузку при переходе в другую категорию скидок   Чтобы происходил переход без перезагрузки в режиме Ajax, не более 1 - 2 сек. +  чтобы верхняя и нижняя корзина синхронно отображали тип цены и цену. по

3) информер сделать по аналогии с nav***ot.ru (Сам принцип работы) интегрировать нужно рядом с нижней корзиной

Например Надпись до перехода на Опт 1 осталось купить на 1900р.

4) Важное условие сохранить обновляемость ядра, есть дополнения которые зависят от версии Битрикс.

5) сделать отрабатывание кнопки положить в корзину - работает с запозданием большим

Оплата только Яндекс деньги.

AJAX
9 лет назад
-0_o-
Роман 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bitrixonline
Летов Игорь 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$63
2 дня
Заказывал Игорю доработку оптового сайта. Все сделанно хорошо, как и оговаривали. Возникали небольшие баги после сдачи работы, все недочеты были устранены. Рекомендую.
Был рад сотрудничеству с Романом. Была поставлена четкая задача, все было оплачено вовремя. Вежливое общение. Буду надеяться на новые заказы. Спасибо за предоставленную работу!

Заявки фрилансеров

bitrixonline
Летов Игорь 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад