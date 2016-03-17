Доработки по Битрикс

Доработки для сайта Ephonesto**.ru

1) Переход по клику на картинку в каталоге в карточку товара

2) Убрать перезагрузку при переходе в другую категорию скидок Чтобы происходил переход без перезагрузки в режиме Ajax, не более 1 - 2 сек. + чтобы верхняя и нижняя корзина синхронно отображали тип цены и цену. по

3) информер сделать по аналогии с nav***ot.ru (Сам принцип работы) интегрировать нужно рядом с нижней корзиной

Например Надпись до перехода на Опт 1 осталось купить на 1900р.

4) Важное условие сохранить обновляемость ядра, есть дополнения которые зависят от версии Битрикс.

5) сделать отрабатывание кнопки положить в корзину - работает с запозданием большим

Оплата только Яндекс деньги.