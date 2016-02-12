Лэндинг на WP Макеты прилагаю. Подробности при заинтересованности. В приниципе мо макетам все понятно! Жду ваших предложении!
Сделать мобильную версию сайта
Сам сайт стд.спб.ру набрать в браузере англ.буквами.
Пишите пожалуйста с общей ценой и сроками. Админка самописная.
Обязательное условие, чтобы перенос всего контента тоже был на вас.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно выполнить ряд небольших доработок интернет магазина на virtuemart. Весь перечень составлять долго, т.к. там в процессе еще будут появляться косяки, которые тоже надо будет править. Например, есть задача - выбрать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Создать приложение для Битрикс24 для дополнения информацией карточки контакта. Общее понимание принципа работы 1. взять почту из контакта в Битрикс24. 2. пойти на https://clearbit.com/enrichment, вписать почту ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно внедрить поисковую форму от Google Adsense в верстку http://www.mediasimple.ru/files/24loba3/index.html . Результат выдачи гугла http://www.mediasimple.ru/files/24loba3/search-results.html Вот наставления Гугла по этому поводу: Вам подойдет продукт AdSense для поиска (https://support.google.com/adsense/answer/9879?hl=ru). ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Есть плагин AnsPress - Question and answer и Yoast SEO. К сожалению Yoast SEO не адаптирован для работы в AnsPress, так как плагин работает только на одной странице. Из проблем: Не выводится title плагина Yoast SEOНе выводится ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Важно. Бюджеты минимальны! Есть сайт на WordPress - http://bit.ly/1Qw3ykw В качестве примера я буду использовать картинки из Галереи фотографий - когда на одну из них нажимаешь - то всплывает ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Ищем исполнителя для выполнения задания. Предлагайте сроки выполнения задачи и цену за работу. Сервис - http://shutterstock.com API - http://developers.shutterstock.com Нужен скрипт на php, используя curl и API сервиса. Чтобы получить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен калькулятор стоимости квартиры для СПб как на сайтах http://emls.ru/valuation/ http://www.bn.ru/oc_fl_w.phtmlВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $35
Ищу ответственного PHPшника, который умеет быстро и качественно работать. Обязательно: - знание PHP, HTML, CSS - умение разбираться в чужом коде! ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1y704TNzOtx3eXJ1pmuhpw62yGe8_4KJ6WACbZyGlY-M/edit?usp=sharing Срок: 1-2 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад