Сделать мобильную версию сайта

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Закрыт5 заявок176 просмотров

Сам сайт  стд.спб.ру набрать в браузере англ.буквами. 

Пишите пожалуйста с общей ценой и сроками. Админка самописная. 

Обязательное условие, чтобы перенос всего контента тоже был на вас. 

9 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров