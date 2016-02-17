Нужен калькулятор стоимости квартиры для СПб как на сайтах http://emls.ru/valuation/ http://www.bn.ru/oc_fl_w.phtml
Написать скрипт на php, используя curl и API сервиса.
Здравствуйте. Ищем исполнителя для выполнения задания. Предлагайте сроки выполнения задачи и цену за работу.
Сервис - http://shutterstock.com
API - http://developers.shutterstock.com
Нужен скрипт на php, используя curl и API сервиса.
Чтобы получить доступ к основным функциям API (вывод списка категорий, вывод уведомлений, скачивание медиа и тд) необходима авторизация. (как понимаю, нужно проходить авторизацию приложения и получать access_token - https://developers.shutterstock.com/api/v2/oauth).
На сервисе используется OAUTH2 авторизация.
Необходимо:
1) пройти авторизацию, чтобы иметь данные для доступа ко всем остальным функциям.
2) как пример работы функций - скачивание медиа - изображения. У сервиса есть изображения для свободного скачивания, например http://www.shutterstock.com/pic-292123931/stock-photo.html (соответственно ID = 292123931). (https://developers.shutterstock.com/api/v2/images/download)
Логин, пароль к сервису и client_id, client_secret к API (выдаются автоматически) используйте свои.
В процессе необходимо, насколько я понял, передавать access_token в header. Чтобы не возникало ошибки "Authorization header required"
В конечном итоге, свои:
1) логин,
2) пароль,
3) client_id,
4) client_secret
5) ID нужного мне изображения
и получаю ссылку на скачивание изображения.
Перенаправления отображаться не должны. Ввели данные - подождали работу скрипта - получили ссылку.
Не до конца уверен, что есть возможность скачивания бесплатных изображений через API.
Если этой возможности нет, тогда
1) просто пройти авторизацию
2) как пример работы основных функций вывести https://developers.shutterstock.com/api/v2/images/categories
3) и привести пример кода для лицензирования и скачивания изображений. (https://developers.shutterstock.com/api/v2/images/download и https://developers.shutterstock.com/guides/licensing)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $35
Ищу ответственного PHPшника, который умеет быстро и качественно работать. Обязательно: - знание PHP, HTML, CSS - умение разбираться в чужом коде! ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1y704TNzOtx3eXJ1pmuhpw62yGe8_4KJ6WACbZyGlY-M/edit?usp=sharing Срок: 1-2 ...Закрыт9 лет назад
Текущий сайт написан на вордпрессе, необходимо использовать готовый плагин для перевода. Необходимо предложить какой именно плагин купить. Основная функция плагина: иметь возможность перевести полностью весь сайт. Я его покупаю, а вы устанавливаете и ...Закрыт9 лет назад
Здравствуйте! Имеется модуль " Advances Categories" для OpenCart 1.5, необходимо данный модуль перенести на версию OpenCart 2.0.1.x, сохранив всю функциональность. -------------------------- Пишем только в проект и СРАЗУ указываем ПРИМЕРНУЮ стоимость и сроки работы. ...Закрыт9 лет назад
Необходимо, чтобы раскрывались подкатегории по типу установки. Например - тут http://www.jaga-design.ru/convectors/ можно было открыть побробнее для "Напольные, Настенные и Встариваемые в пол". Т.е. чтобы внутрь подкатегории можно было зайти. Напишите стоимость и ...Закрыт9 лет назад
Нужна помощь. Есть php сайт. На новом хостинге не работают ссылки вида сайт/about сайт/contacts Предоставлю админку на ftp и файлы сайта.Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать прогу которая будет мониторить свободные даты на сайте visapoint.eu И автоматически регистрировать клиентов - очень быстро.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Доработка сайта на CMS MODX - Граббер видео. Есть сайт http://kino-filmi.com, в нем есть большая база фильмов ( с кинопоиска), необходимо к ним добавить плееры для просмотра, сграбить фильмы и сериалы с другого ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно разработать информационно-новостной портал (в основном программную часть). Формат: новости, видео, статьи, события, блоги, контектсные страницы, афиши, По-функциональности аналог unian.net (в упрощенной форме). Основной функционал: мультязычность (сайт имеет 3 языковые версии, почти все ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Написать простой скрипт комментариев к файлам для wap сайта.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад