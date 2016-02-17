Написать скрипт на php, используя curl и API сервиса.

Здравствуйте. Ищем исполнителя для выполнения задания. Предлагайте сроки выполнения задачи и цену за работу.

Сервис - http://shutterstock.com

API - http://developers.shutterstock.com

Нужен скрипт на php, используя curl и API сервиса.

Чтобы получить доступ к основным функциям API (вывод списка категорий, вывод уведомлений, скачивание медиа и тд) необходима авторизация. (как понимаю, нужно проходить авторизацию приложения и получать access_token - https://developers.shutterstock.com/api/v2/oauth).

На сервисе используется OAUTH2 авторизация.

Необходимо:

1) пройти авторизацию, чтобы иметь данные для доступа ко всем остальным функциям.

2) как пример работы функций - скачивание медиа - изображения. У сервиса есть изображения для свободного скачивания, например http://www.shutterstock.com/pic-292123931/stock-photo.html (соответственно ID = 292123931). (https://developers.shutterstock.com/api/v2/images/download)

Логин, пароль к сервису и client_id, client_secret к API (выдаются автоматически) используйте свои.

В процессе необходимо, насколько я понял, передавать access_token в header. Чтобы не возникало ошибки "Authorization header required"

В конечном итоге, свои:

1) логин,

2) пароль,

3) client_id,

4) client_secret

5) ID нужного мне изображения

и получаю ссылку на скачивание изображения.

Перенаправления отображаться не должны. Ввели данные - подождали работу скрипта - получили ссылку.

Не до конца уверен, что есть возможность скачивания бесплатных изображений через API.

Если этой возможности нет, тогда

1) просто пройти авторизацию

2) как пример работы основных функций вывести https://developers.shutterstock.com/api/v2/images/categories

3) и привести пример кода для лицензирования и скачивания изображений. (https://developers.shutterstock.com/api/v2/images/download и https://developers.shutterstock.com/guides/licensing)