Небольшая доработка на вебасист

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки111 просмотров

Необходимо, чтобы раскрывались подкатегории по типу установки. Например - тут http://www.jaga-design.ru/convectors/ можно было открыть побробнее для "Напольные, Настенные и Встариваемые в пол". Т.е. чтобы внутрь подкатегории можно было зайти.

Напишите стоимость и сроки.

9 лет назад
prodvi2
Юлия 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров