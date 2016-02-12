Небольшая доработка на вебасист

Необходимо, чтобы раскрывались подкатегории по типу установки. Например - тут http://www.jaga-design.ru/convectors/ можно было открыть побробнее для "Напольные, Настенные и Встариваемые в пол". Т.е. чтобы внутрь подкатегории можно было зайти.

Напишите стоимость и сроки.