Дополнительные комплекты в карточку товара Битрикс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка137 просмотров

Необходимо создать составной товар. Что есть смотреть тут , нужно добавить дополнительные составляющие  

как тут  "Дополнительные погонажные изделия:"

9 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад
$65
2 дня
Александр работает быстро, четко и со знанием дела. Кроме того, поражает спектр "скиллов" в области веб-разработки. Обращусь еще не раз!
Спасибо Владу за интересный проект! Как заказчика могу охарактеризовать его только с положительной стороны: четкое ТЗ, быстрая оплата, приятное общение! Буду рад продолжению сотрудничества!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
9 лет назад