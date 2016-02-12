Требуется создание скрипта/программы/сервиса для создания однотипной кампании на множестве аккаунтов Я.Директ по заданным параметрам(аккаунт, домен, заголовок, текст и т.д.)Предпочтительная реализация в виде онлайн скрипта/сервиса, но рассмотрю также предложения по декстопному варианту.
Доработка сайта.
Адрес сайта http://tandemproekt.ru/index.html
Сайт делали на конструкторе reg.ru
Сайт без движка.
Всё что нужно в ТЗ (файл прикреплён).
Что нужно:
1. Цена
2. Сроки исполнения
Заявки фрилансеров
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