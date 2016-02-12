Доработка сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок161 просмотр

Адрес сайта http://tandemproekt.ru/index.html

Сайт делали на конструкторе reg.ru

Сайт без движка.

Всё что нужно в ТЗ (файл прикреплён).

Что нужно:

1. Цена

2. Сроки исполнения

9 лет назад
Kirill1984
Кирилл 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров