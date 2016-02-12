Спарсить номера товаров и картинки

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Завершен4 заявки171 просмотр

Все максимально просто: есть эта страница http://hifi-filter.com/en/catalog/recherche-equivalence.html берем список номеров который я пришлю, вставляем каждый номер в окно "CROSS REFERENCE" и получаем номер фильтра и картинку. Нужно очень срочно!!!!

9 лет назад
pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
11 дней назад

Выбранный исполнитель

Wcodr
Олег 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
Очень быстро разобрался в результате который мне нужен, выполнил все четко и в срок, а мне нужно было решить мой вопрос очень срочно. Спасибо большое будем обращаться и впредь.
Задача была поставлена чётко. Несмотря на то, что во время выполнения возник ряд сложностей её удалось завершить, т.к. Борис был всё время на связи и адекватно оценивал происходящее. После завершения оплата была произведена буквально в течение пяти минут.

Заявки фрилансеров

Wcodr
Олег 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад