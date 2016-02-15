Перенести с wix на WP

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Закрыт1 заявка185 просмотров

Нужно слизать сайт с Wix. Если нужно – даю исходники, доступ.   

Выберу наиболее приятную цену.  

Нужно перенести http://yakovlevtim.wix.com/idealdeal

WixWordPress
9 лет назад
alexivan80
Алексей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров